Læserbrev: Takket være dygtige folk fra Forum5762, blev cykelturen mellem Ollerup og Svendborg gennemført tre dage før folketingsvalget og med følgeskab af rigtig mange folketingskandidater. Det er selvfølgelig muligt at løfte opgaven, hvis de valgte kandidater bakker sagen op i det nye Folketing. I gammel Gudme Kommune ønsker vi ligeledes at gøre cykelturen mellem vores landsbyer mere sikker. Gudme fik lige før kommunalvalget i 2017 en helt ny cykelsti på Broholmsvej, takket være de blå mandater i byrådet. Lundeborg, med den nye købmand, har brug for en rigtig cykelsti på Stenmurevej med belysning, som kan binde byen sammen med de øvrige byer i vores lokalområder. Desuden vil det være godt at styrke børnenes muligheder for at mødes i de forskellige byer via flere cykelstier med belysning. For eksempel trænger strækningen mellem Gudme og Hesselager til en bedre løsning end den nuværende. Gør vi hverdagen nemmere og mere sikker med flere cykelstier, vil børnefamilierne fra de større byer kunne se mulighederne i at flytte hertil, hvor vi cykler med et smil.