Debat: Cykelsti nu

Læserbrev: Og bedre inden nogen kommer herfra uden selv at ville det. Jeg var i dag vidne til et alvorligt uheld på rute 44 i vestlig retning og lige før Hvidkilde Slot. Det så ret alvorligt ud og to unge mennesker trak derfra med en knallert, der dog ikke så ud til at have lidt skade. Men de to biler der var flettet sammen for foden af den første bakke, så ikke godt ud og det hele endte da også med en fuldstændig spærring af vejen.

Hvad skete der?

Ja, se det ved jeg jo af gode grunde ikke, da ulykken lige var sket, da jeg kom til stedet. Men et rigtig godt bud er, at knallerten, hvorpå to unge uden styrthjelm, har været på vej mod øst (op ad bakken) og efterfølgende er den ene bil trukket ud og har forårsaget, at den modkørende blev ramt = ulykke.

To ambulancer, akutlægebil, to redningskøretøjer fra Falck og politi - men ikke mindst lang, lang kø. Alt i alt noget der kunne være undgået, hvis ikke de svage i trafikken skal befinde sig på kørebanen på lige netop strækningen ved Hvidkilde. Men cykelsti med mere inde midt i byen - jo da, der skal ikke spares.

Spørgsmål til politikerne - skal der lig på bordet, før I får startet op på sikkerheden ved Hvidkilde?