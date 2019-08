Debat: Cigaretfiltre

Læserbrev: Gøglerpartiet Alternativet er kommet med et forslag om at lægge pant på cigaretfiltre, hvilket er dybt godnat. Rygere er da ligeglade med halvtreds øre mere eller mindre for en smøg. Tror Alternativet virkelig, at rygerne vil gå rundt med stinkende cigaretskod i lommen hele dagen for at spare en tier? Naivt, ligesom alt andet der kommer fra det parti.

Det eneste rigtige at gøre er at forbyde salg af cigaretter med filtre. Filtrene har ingen sundhedsmæssig værdi. De gør ikke cigaretterne mindre farlige, så hvorfor belaste miljøet med alt det unødige mikroplastik.

Det kan endda være, at unge mennesker ville lade være med at begynde at ryge, hvis rygning indebar, at man af og til fik små sure og bitre stykker tobak i munden ligesom i gamle dage. Et skod fra en cigaret uden filter forsvinder lynhurtigt. Papir og tobaksblade nedbrydes, ligesom alt andet organisk materiale, af sol og regn til uskadelige forbindelser.

Hvor svært kan det være? Se dog at komme i gang. Fjern cigaretfiltre nu.

Kære politikere, den ligger lige til højrebenet.