Læserbrev: Chefredaktør Carsten Olsen føler sig i FAA, den 30. november, foranlediget til at moralisere overfor læserne, ved at udtale sig om, at vi ikke kan være bekendt at udvise en afghansk mand, der løgnagtigt har udgivet sig for at være barn. Uagtet de utallige milliarder, vi årligt poster ud på muslimske immigranter, synes redaktøren altså, at vi skal skamme os.

Det er rigtig flot sagt specielt taget i betragtning af, at en stor del af samme redaktørs hyre skal findes i den socialhjælp, som samfundet hvert år smider efter dårligt drevne medier i form af mediestøtte.

Jeg forslår, at mediestøtten nedlægges, journalisternes løn halveres, så vi kan få et lille tilskud til den enorme udgift muslimerne faktuelt er.

Og et ekstra plus: Måske bliver vi så i fremtiden forskånet for, at en tilfældig redaktør taler ned til læserne og docerer bedrevidenhed.

Og endelig: Er jeg den eneste, der synes, at mennesker, der partout skal demonstrere deres altruisme og godhed, er kraftigt kvalmende?