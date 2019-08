Læserbrev: Dansk Folkeparti ønsker buskørsel i hele kommunen.

Vi har et politisk ønske om, at understøtte og skabe udvikling i de små lokalsamfund, hvilket også vil indebære betjening af områderne med busruter.

Derfor skal borgerne i Svendborg Kommune igen kunne stige ombord på en lokal bus.

Mange kommuner landet over har gratis buskørsel, så man ikke skal bruge ressourcer på administrativt bøvl. Det er på tide, at vi gør noget for borgerne i yderkanten af kommunen.

Det vil have stor betydning for børn, unge og ældre, hvis man igen kunne stige på en bus til byen - og ikke mindst for turister fra byen og ud til vores skønne strande.

Med hensyn til bosætning vil vi se flere tilflyttere i yderområderne, hvis den offentlige transport igen blev iværksat. Vi skal få flere folk til at se ideen i at flytte på landet uden, man behøver have to biler.

Det er så nemt at skære ned på busruterne, hvis ikke de bliver brugt. Det har vi, som kommune gjort i årevis. Nu skal vi prøve at gå den anden vej og få flere ind i busserne. Det behøver ikke være store dieselbusser, men eventuelt små el-busser.

Mange sidder nu og tænker - hvad med økonomien?

I første omgang må administrationen se på om de 19,8 millioner, vi giver til Fynbus om året er godt givet ud - kan de fordeles anderledes og på en anden måde med eventuelt mindre busser - flere områder skal tilgodeses, end tilfældet er i dag.

Og når der er millioner til rådighed til en skøjtebane, Naturama og andre unødvendige projekter i midtbyen, så må vi også kunne finde penge til en forsøgsordning med gratis buskørsel til bestemte områder.