Debat: Burde vi ikke trække på samme hammel, Trine

Læserbrev: Trine Lykke Loughran, (TLH), chefkonsulent i Dansk Erhverv, har et indlæg i Fyns Amts Avis den 13. august, på vegne af Dansk Erhverv går jeg ud fra.

I dette indlæg mistænkeliggør TLH Fagbevægelsens Jobpatrulje.

"Det trælse er så, at jobpatruljen vanen tro har kastet en masse negative historier om unges arbejdsforhold af sig", citat slut.

Nej det har de ikke, TLH.

De har fortalt de historier, hvor arbejdsmiljøforholdene ikke har været i orden. Det kan så være større eller mindre problemer, men fakta er, at der har været nogle ting at tage fat i.

Jobpatruljen har på intet tidspunkt generaliseret dårligt arbejdsmiljø i detailhandel og restaurationsbranche. Et indtryk som TLH tydeligt lader forstå, Dansk Erhverv mener, Jobpatruljen efterlader på det omtalte arbejdsmarked.

Langt, langt de fleste arbejdsgivere behandler de unge, og deres spæde start på arbejdslivet, rigtigt godt.

Det er vi alle enige i, så det er fuldkommen uforståeligt at Dansk Erhverv "går efter manden (m/k), og ikke bolden". Det er ikke Jobpatruljen, der er problemet, men de arbejdsgivere, der ikke efterlever lovgivning og aftaler.

Når TLH skriver, at der "blot" har været 84 tilfælde, hvor Arbejdstilsynets besøg har resulteret i, at virksomhederne skulle ændre forholdene vedrørende unges arbejde, så er det, i min verden, 84 tilfælde for meget.

Når vi får tilbagemeldingerne fra Jobpatruljernes tur rundt i fædrelandet, så får vi også alle de positive historier om de gode arbejdsgivere. Der hvor tingene er i orden.

Dette bliver også fortalt i de interview, der bringes.

Men det fylder, alt andet lige, altså mere med de negative historier dér, hvor der er problemer.

Vi ønsker, ligesom Dansk Erhverv, at de unge skal få en positiv oplevelse af at starte på arbejdsmarkedet.

Det der bare sker, er i al sin enkelthed, at de unge, der løber ind i problemer, desværre vil huske denne kedelige start på arbejdslivet, bare med modsat fortegn af de unge, der har haft en positiv oplevelse.

Det burde være i Dansk Erhvervs interesse, at være med til at løfte arbejdsmiljøforholdene der, hvor det halter, frem for at mistænkeliggøre Jobpatruljen.