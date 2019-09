Debat: Brug uddannelse som velfærdsmotor

Synspunkt: Mange medlemmer af HK oplever i disse år, ligesom danskere i mange andre fag, en stigende digitalisering og automation af deres jobs og funktioner. Fremtidsscenarierne er ikke længere bare fremtid. De er ved at være en realitet med store forandringer i arbejdsliv og hverdag til følge.

Hos HK Midt opfordrer vi konstant vores medlemmer til at gøre sig klar til forandringerne og møde dem med nye kompetencer. Det gør kompetenceudvikling til et af de vigtigste begreber i disse år.

Opfordringen lyder igen og igen: Brug vores kursustilbud, tag uddannelser, bliv klædt på til fremtiden.

Den opfordring, til fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, vil vi gerne give videre til den nye S-regering og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. For vi har store forventninger til, at netop denne regering har og kan omsætte nogle visioner for uddannelsesområdet, der skaber en bedre forbindelse mellem kompetenceløft hos den enkelte, uddannelsesinstitutionernes udbud, virksomhedernes behov og en positiv digitaliserings-proces for samfundet som helhed.

For hvis en visionær uddannelsespolitik tænkes og udføres på rette vis, så kan uddannelse blive en vigtig velfærdsmotor, fordi den netop løfter den enkelte og samtidig styrker det samlede arbejdsmarked i den svære transformation fra én form til den næste. Kompetenceudvikling stiller både den enkelte og Danmark stærkere, så vi er konkurrencedygtige og fremadrettet stadig kan realisere vores ønsker til velfærden i Danmark.

Det er værd at lytte til, når seriøse World Economic Forum sætter tal på udfordringen: En tredjedel af de kompetencer og den kunnen, virksomhederne havde brug for i 2015, er ikke længere relevante for dem i 2020. Så hurtigt flytter digitaliseringen på efterspørgslen af kompetencer. Lad os derfor skabe en uddannelseskultur og -sektor, der kan følge med denne udvikling. En uddannelseskultur, hvor livslang læring er en selvfølge.

Det kræver en motivation hos den enkelte lønmodtager, som vi meget gerne vil skubbe bagpå, men det kræver også, at både politikere og arbejdsgivere skubber med. For hvor politikerne skal sikre de rette rammer, så skal arbejdsgiverne være med til at sikre, at de bliver brugt - også i egen interesse. For den tid, de sætter af til uddannelse, er en investering, de får tifold igen i form af engagerede medarbejdere, der vender tilbage til arbejdspladsen med ny inspiration, motivation, netværk og ikke mindst nye kompetencer, der også kommer arbejdsgiveren til gode.

Uddannelse, personlig udvikling og dannelse starter allerede i før-skoletiden og slutter først med inspirerende tilbud til vores seniorer, der også skal have mulighed for at udvikle sig selv i en høj alder. Det kræver, at vi står sammen om at styrke uddannelsestilbuddene for alle og i begge ender af livet - og i den midterste del, hvor vi bestemt heller ikke må stå stille. For det gør verden omkring os ikke. Netop derfor skal der geares op, når det handler om at bruge uddannelse som en velfærdsmotor.