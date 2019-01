Debat: Brug penge på prævention

Læserbrev: Flere gange dagligt, bliver man i TV2-reklamer opfordret til, at blive SOS-fadder til et barn i Afrika, og mange bliver sikkert blød om hjertet og bidrager, hvad jeg kan have forståelse for.

Det, jeg savner i den sammenhæng, er, at der ikke gøres noget for børnebegrænsning/prævention, og når der ikke gøres noget der, er det som at komme benzin på bålet, at bidrage som SOS-fadder, da der i forvejen er meget stor befolkningstilvækst i Afrika.

Jeg ville selv gerne bidrage til sultne børn i Afrika, hvis halvdelen af bidraget blev brugt på prævention.