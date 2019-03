Debat: Brug hellere penge og kræfter på at få bryllupsindustrien på fode igen

Læserbrev: For nogen tid siden udtalte Mads Boeberg Hansen på vegne af De Konservative på Ærø i FAA, at deres ønske blandt andet var, at en del af de 2 gange 10 millioner (en helt gratis finansieringskilde) skulle bruges til et gratis personpendlerkort til unge studerende over 16 år, som enten studerer på øen eller på fastlandet. Han siger videre, at det er tænkt som et forsøg på at dæmme op for, at så mange unge herovre vælger at tage på gymnasiet i Svendborg og så flytte bort i samme omgang. Vi vil gerne have, at de unge stadig har deres bopæl herovre og kan bevare tilknytningsforholdet til øen.

Det er dette jeg tager op i mit læserbrev i FAA 19. feb. Jeg beskriver her den eksisterende ordning, som blev iværksat for cirka 40 år siden, og som har været meget værdsat af såvel unge som forældre. Jeg mener, at man ved læsning af mit brev får en forklaring på, at det med at bo på Ærø og rejse frem og tilbage fem dage om ugen mellem hjem og skole i realiteten er håbløs. Man behøvede således ikke at afskaffe noget, der var blot ingen, der ville vælge den mulighed, og sådan er det også i dag.

Fredag 22. feb. Skriver Mads B. H. et læserbrev i FAA, hvor han tilsyneladende vil have det til at se ud, som om jeg har misforstået de konservatives gode intentioner.

Han nævner dog, at de ikke har nogen hensigt om at ophæve en meget velfungerende ordning. Han skriver således: Vi ønsker at hjælpe de unge mennesker i forhold til i dag. "Forstå det derhen, at vi ønsker at understøtte fortræffelighederne ved at flytte til Ærø." Resten af hans læserbrev handler om unge uddannelsessøgende, der flytter TIL Ærø. Det er blot en helt anden historie og ikke noget som kommer det her ved. Hvem har misforstået noget?

Hvis De konservative ønsker at bruge nogle penge, var det så ikke en ide, i stedet at bruge nogle kræfter og lidt økonomi på at bringe bryllupsindustrien på fode igen. Få Fru Mercado og jeres egen Anders Johansson på andre tanker. Man har et standpunkt, til man tager et nyt, lyder sikkert ikke godt i konservative kredse, men så brug min omskrivning: Det er en menneskeret at kunne blive klogere.