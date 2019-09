Debat: Brug den sunde fornuft i kampen for klimaet

Læserbrev: Vi kan alle gøre noget for at belaste klimaet mindre, men at tro, at Danmark kan redde hele verden, er lige ambitiøst nok. De røde partier med Mette Frederiksen i spidsen er blevet enige om, at Danmark skal nå 70 procents reduktion i udledningen af CO2 i 2030. Det er langt fra en gratis omgang, og hvor meget betyder det i praksis for klimaet?

En dansk enegang ændrer i sig selv ikke meget på klimaet. Den liberale tænketank Cepos vurderer, at det vil belaste samfundsøkonomien med 26 milliarder kroner om året. En gennemsnitlig skatteyder vil få lettet sin personlige konto med lidt over 5500 kroner om året som resultat. Blandt andet fordi boliger bliver dyrere, det bliver dyrere at købe en bil, og fordi det kommer til at koste skattekroner at holde landbruget oven vande.

Der bliver talt om, at vi blandt andet skal flyve mindre, men den borgerlige liberale tænketank Cepos siger, at det overhovedet ingen effekt har på klimaet, hvis Danmark skærer ned på antallet af flyrejser - heller ikke en ændring af flyskat har en effekt.

Men en ting, som sjældent bliver italesat, er klodens voksende befolkning. Det er og bliver det største klimaproblem. FN mener, at befolkningstallet vil stige med to milliarder de næste 30 år. I 2100 vil der være 11 milliarder. De lande i Afrika, som ligger syd for Sahara, vil i 2050 stå for over halvdelen af verdens befolkningstilvækst, hvis udviklingen fortsætter som nu.

I Afrika føder hver kvinde over fire børn og bare i Indien er befolkningen næsten tredoblet fra 553 millioner til knap 1,4 milliarder i dag. Hvad er løsningen på det? Det er, at retten til at få børn må begrænses i primært de afrikanske lande, hvis klimamålene skal nås.

Og så skal vi naturligvis alle passe godt på vores naturressourcer. Vi skal støtte de initiativer, der er sund fornuft. Miljøpolitik skal føres ud fra reel viden og ikke ud fra modeluner.