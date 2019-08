Debat: Brev til Venstres Hovedbestyrelse - hvem er Venstre?

Læserbrev: Jeg er ikke umiddelbar Venstremand, men har dog stemt Venstre nu tre gange. Jeg er borgerlig - tidligere Konservativ senere Liberal Alliance - sidstnævnte repræsenterede jeg for år tilbage i vort lokale byråd.

Derimod er jeg er Lars Løkke Rasmussen-mand - og derfor har jeg stemt Venstre ved de sidste to folketingsvalg og ved sidste EU-valg. Og jeg er ikke alene - men er en del af mange, som gav Venstre fremgang ikke mindst ved sidste folketingsvalg. Og hvem er vi så:

Vi er borgerlige, som har haft og fortsat har stor tillid til Lars Løkkes evner som leder og ikke mindst som en taktisk og dygtig forhandler - det kom til udtryk gennem de år, hvor Lars Løkke har siddet for "bordenden". Det er den personlige profil, som har gjort mig til midlertidig "venstremand" - og kun derfor fik Venstre igen min borgerlige stemme ved valgene.

Det forekommer som om Venstres bagland slet ikke ser - eller har set denne udvikling - og ikke tillægger personen den succes, som han bør tillægges.

Der er intet i Venstres umiddelbare politik, som appellerer til andre borgerlige vælgere, end den Lars Løkke har stået for. Jeg er overbevist om, at ved næste valg vil sandheden om Venstres vælgerfremgang komme til udtryk såfremt Venstre vælger at negligere partiets fremgang. Så opfordringen - her fra ikke-Venstrefolk er:

Pas godt på Lars Løkke som partiets formand. På et eller andet tidspunkt bliver det selv for ham for meget - giv ham den opbakning, han har fortjent - og lad os, der har "udlånt" vore stemmer til Venstre opleve, at vore stemmer ikke misbruges i Venstres interne magtkampe.