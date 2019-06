Debat: Borgernes retssikkerhed?

Læserbrev: I 2001 købte jeg et ældre bevaringsværdigt hus på hjørnet af Caroline Amalie Vej og Ørkildsgade. Overfor lå to ligeså smukke huse, men de måtte desværre lade livet, da der skulle bygges endnu en dagligvarebutik overfor. Det var vi en gruppe borgere som protesterede imod. Så langt, så godt.

Rema 1000 ligger der i dag og er en fin butik. Området havde fået byfornyelsesmidler og der skulle forskønnes med buske, træer og laves stille gade. Så fint det blev. Men midt i alting fik Statoil sat et kæmpestort og lysende reklameskilt op. Så fremfor stjernenatten, havde jeg nu udsyn til en lysende blå og orange neonreklame, (som ikke er tilladt ifølge lokalplanen) og jeg beklagede mig blandt andet til Flemming Madsen, som ved selvsyn konstaterede "at det sgu ikke så ret kønt ud".

Kære hr. Madsen, nej, det ser stadig ikke ret kønt ud. Skiltet står der stadigt, det samme gør en række andre lysende reklameskilte, som præger området. Skulle jeg have politianmeldt Statoil fremfor at have påpeget, at herlighedsværdien for mit og gadens udsyn blev skæmmet?

Hvad er det for et samfund, vi ønsker os hvor, borgere skal politianmelde hinanden? Og politikerne først reagerer, når politiet har været inde over sagerne.