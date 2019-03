Debat: Borgerne er til grin

Læserbrev: Når man læser aviserne og hører om Britta Nielsen, og når man hører om Skats rod og nu en Riskjær, der vil i Folketinget, så er det man spørger, hvad sker der i vort samfund?

At en person kan lave alle de konti, det passer hende, uden der er kontrol på en sådan person i så mange år, fortæller os borgere, hvor skødesløst dette system er, og hvor der trænger til at blive ryddet op.

Der må være nogle i administrationen, der har et ansvar for sådanne sager. Vi må håbe politiet kommer ind i sagen. Det er ikke kun Britta Nielsen, der skal straffes. De, der skulle kontrollere hende, må have røde ører, og her er det ikke systemets egne embedsmænd, der skal udrede et resultat, det skal politiet eller PET.

Til Riskær bare dette: Lad nu vær med at gøre Folketinget endnu mere utroværdigt. Med dig i Folketinget bliver borgernes tillid til Folketinget endnu ringere, end det er i dag, og det er det eneste, vi ikke har brug for.