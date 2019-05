Debat: Børn skal have ret til omsorg og gode normeringer

Læserbrev: Forældre går på gaden og kræver bedre forhold i daginstitutionerne og minimumsnormeringer. Efter mange års udhulning af den kommunale økonomi og nedskæringer på børnene er det et meget tiltrængt opråb til politikerne.

Det glæder Enhedslisten, at vi ikke som under Thorning-regeringen står alene med et krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu bakker flere partier op, men desværre ikke Socialdemokratiet. Det er ærgerligt, at Mette Frederiksen ikke vil støtte forældrenes krav, selvom hun proklamerer, at hun vil være børnenes statsminister.

Det er jo ikke anderledes end, at vi i dag har en maksimal klassekvotient på 28 elever i folkeskolen. Vi skal give børnene en ret til en voksen til tre børn i vuggestuerne og en voksen til seks børn i børnehaverne. Det giver tid til at være sammen med børnene i hverdagen.

Det kræver naturligvis, at der ikke lægges en årlig besparelse ind i det store regneark for kommunerne. Vi skal sikre antallet af ansatte følger med antallet af børn og antallet af ældre. Hvis ikke der afsættes penge nok til, at kommunernes økonomi følger befolkningsudviklingen, så flytter nedskæringerne bare over på andre kommunale områder.

Derfor har Enhedslisten lagt op til at afsætte fire milliarder kroner til at sikre minimumsnormeringer, så der kan ansættes 10.000 ekstra i daginstitutionerne. Det vil give omkring 40 millioner kroner til for eksempel Svendborg Kommune. Det kan lyde af mange penge, men det er ganske simpelt nødvendigt for at rette op på mange års nedskæringer.

Kom nu, Mette.