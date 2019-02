Debat: Bo, Bramsen og Brandenborg er ordentlige mennesker

Læserbrev: I et læserbrev i FAA den 7. februar efterlyser Dorte Ullemose (DF) klare udmeldinger fra borgmesteren, Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg - om de er enige med Curt Sørensen vedr. om de hører til "de ordentlige" eller "ikke ordentlige" mennesker? Jeg vil ikke svare for dem, men de er da medlem af Socialdemokratiet endnu - og ikke som Curt Sørensen, meldt ud (for et år siden).

Jeg betragter Bo, Trine og Bjørn som "ordentlige mennesker" - og at du vil have dem til at definere, hvad et "ordentligt" menneske er på grund af Curt Sørensens Facebook-opslag er vel at gå lige vidt nok!

Når man er medlem af et parti behøver man ikke/kan ikke, være enige i alt, hvad der bliver lavet i Folketinget. I Socialdemokratiet har man som medlem muligheden for at påvirke politikerne i den retning man personligt ønsker det. Hvis man ikke føler man bliver hørt - ja, så må man overveje, om det er det rigtige parti, man er medlem af!

Hvis jeg skulle fortolke Curt Sørensens udtalelse om det at være et "ordentligt" menneske (kun et gæt)? - så handler det (måske) blandt andet om menneskesyn og holdninger til menneskerettigheder i en global verden - på disse områder har de fleste partier jo en politik?