Debat: Bland dig udenom, Østerby

Læserbrev: Det er en rørende interesse for partiet Venstres velbefindende, som lokalredaktør Anders C. Østerby giver udtryk for i en leder med overskriften "Støjberg som næstformand er skidt for Venstre og demokratiet" den 7. september. Jeg er sikker på, at man langt ind i Venstre er dybt rørte over den omsorg, som Østerby her udviser.

Nej, det er selvfølgelig pjat. For mon ikke de fleste læsere hurtigt gennemskuer, at Østerbys bekymring for Venstres fremtid udelukkende skyldes, at han ikke bryder sig om Inger Støjberg?

"Som udenforstående iagttager må man undre sig...", skriver Østerby i lederen. Som læser af avisen må man også undre sig dybt over, at avisens lederplads skal bruges til at tage politisk stilling til et næstformandsvalg i et politisk parti.

Jeg er i øvrigt sikker på, at Inger Støjberg ville være en glimrende næstformand for Venstre. Men det blander jeg mig ikke i. Det er jeg helt sikker på, at man i Venstre sagtens selv kan finde ud af. For det er nemlig deres beslutning. Ikke min. Ikke Fyns Amts Avis'.