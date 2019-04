Debat: Blå blok skamrider miljøet

Læserbrev: På Svendborg havn står to katamaranskibe, ejet af Miljøstyrelsen, på land på andet år. Deres opgave var oprindeligt, at skulle tage vandprøver i det Sydfynske Øhav for at dokumentere vandkvaliteten.

Regeringen og især partiet Venstre har imidlertid ingen interesse i, at vandkvaliteten bliver undersøgt, da gennemførelsen af svindelpakken også kaldet Landbrugspakken har medført, at vandkvaliteten i indre danske farvande er blevet bombet 30 år tilbage.

Algeopblomstringer på grund af overdreven brug af kvælstof i landbruget, får ålegræsset til at forsvinde på dybder, hvor det normalt fandtes. Lyset kan simpelthen nå bundplanterne.

Det har betydning for fiskeynglen, som normalt gemmer sig i ålegræsset og finder deres fødeemner der.

Torsken er flygtet fra det Sydfynske Øhav. De er væk. De har ikke noget at leve af. Rejerne er også væk. Ålen er stort set udryddet.

Andre fiskearter fanger vi lystfiskere færre af for eksempel skrubber. Før svindelpakken kunne jeg på en god eftermiddag fange 25-30 skrubber på agn og krog. Nu er en god fangst reduceret til cirka otte styk på en eftermiddag.

Det er sidste udkald, hvis vi vil bevare en naturlig varieret bestand af fisk i de indre danske farvande.

Landbruget er nødt til at acceptere at reducere deres forbrug af kvælstof. Landbrugspakken bør genforhandles, så vandmiljøet får en chance.

Hvis det betyder noget for dig, at dine børn kan fange en fisk engang i fremtiden, så vis Lars Løkke vintervejen ved næste valg.

Blå blok skamrider miljøet.