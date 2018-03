Debat: Biogas og bioøkonomi giver tusindvis af nye job

Læserbrev: Udbygningen af biogasanlæg er for alvor skudt i gang og vil bidrage til den grønne omstilling af Danmark. Det første økologiske biogasanlæg blev forleden indviet i Brande, hvor økologiske restprodukter fra både land- og skovbrug, industri og husholdninger omsættes til biogas til opvarmning samt gødning til den stigende økologiske landbrugsproduktion. Selskabet bag anlægget, Nature Energy, har en ambition om at bygge op til ti biogasanlæg yderligere, som i alt vil skabe 2300 midlertidige byggejob og 1300 varige arbejdspladser.

Ved at opføre decentrale biogasanlæg, hvor biomassen primært er, sikrer vi både en bedre udnyttelse af vores ressourcer og en positiv beskæftigelsesudvikling i mere tyndt befolkede egne af landet. Et biogasanlæg vil således efter opførelse betyde 10-15 faste lokale job til at varetage driften af anlægget, samtidig vil det betyde omkring 70 fuldtidsbeskæftigede hos underleverandører. Merbeskæftigelsen vil give grundlag for et øget forbrug i lokalområdet, som kan medføre yderligere op imod omkring 50 job. Mange af disse jobåbninger vil komme inden for blandt andet landbruget, bygge- og transportsektoren samt metalindustrien.

Vi opfordrer derfor politikerne til at bakke op om en bioøkonomisk satsning for Danmark, hvor en ambitiøs vækst i biogasanlæg og bioraffinaderier både kan tilgodese den grønne omstilling og klimahensyn, beskæftigelsesmulighederne i landdistrikterne og eksportmulighederne. Alene indenfor biogassektoren er der ifølge en ny analyse fra Damvad et årligt eksportpotentiale på op til 16 milliarder kroner og 20.000 danske arbejdspladser. De positive erfaringer fra vores stærke internationale position og eksport af vindmøller er et godt eksempel til efterfølgelse inden for bioøkonomien.

Grøn biogas reducerer klimaskadelig udledning fra den fossile naturgas, og derfor vil biogasanlæg også være et nyttigt, konkret bidrag til at leve op til den Paris-aftale, Danmark har skrevet under på. Samtidig vil cirkulær bioøkonomi i fødevareklyngen, hvor vi også forædler biomassen, tillige bidrage til FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling.