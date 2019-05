Læserbrev: På Fyn har vi ligesom andre steder i landet en hel del fri- og privatskoler. Disse skoler er blevet en del af valgkampen, fordi Socialdemokratiet har et ønske om at reducere det offentlige tilskud fra 76 procent til 71 procent.

Helt konkret betyder det, at der på landsplan er udsigt til, at op imod 100 fri- og privatskoler står i risiko for at lukke.

Mere specifikt er det de skoler med få elever, der befinder sig i risikogruppen. Dem har vi bestemt en del af på Fyn.

Vi ønsker fortsat, at statens tilskud til friskoleeleverne er 76 procent.

Det gør vi, fordi vi har brug for, at der er et tilbud til de elever, som bor i områder, hvor der måske kun er én folkeskole.

Der kan være forskellige argumenter for, at man vælger folkeskolen fra, mobning, trivsel o.s.v. Derfor skal der også være et alternativ. Her er fri- og privatskolerne et godt alternativ.

Det er også helt fair, at man så selv skal bidrage økonomisk, men beskærer vi tilskuddet yderligere, så bliver friskolerne kun et tilbud for "velhaverbørn".

Man har jo betalt 100 procent for sit barn via skatten - penge, der så samtidig spares i det offentlige skolesystem, så vi behøver ikke at grave dybere i borgernes lommer, end vi allerede gør.

Vi ved også af erfaring, at når skolen lukker i lokalsamfundet, så lukker købmanden, og så lukker byen. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at holde liv i de små skoler - også selvom det ikke er folkeskoler.

Stop misundelsen og accepter, at folk træffer forskellige valg.

Det giver mening.