Læserbrev: Langeland Kommune har og skal fortsat slås med en eksplosiv, skæv demografisk, social og økonomisk udfordring, fordi vi er et attraktivt sted at bo for såvel socialt udsatte som den kreative klasse.

Det lyder som en modsætning, fordi det både koster og giver penge i kassen.

Men sådan er det nu en gang, som livet er, og alligevel ikke.

Det er jo ingen hemmelighed, og forstå det hvem der kan, at Langeland både har landets højeste kommuneskat på 27,8 procent og en kedelig danmarksrekord med fattige børnefamilier, der er en økonomisk udfordring, og en glædelig rekord med ældre borgere på +65 år, der for manges tilfælde er tilflyttere og fra dag et er et stort aktiv, fordi de gør en forskel, men senere i livet, når de runder, skal vi sige de 80 år, får behov for kommunal ældreomsorg.

Så har vi balladen.

Så det er alvor, det her. Set i de to perspektiver, fordi vi skal se fremad:

Senest har det alene i år kostet Langeland Kommune to-cifrede millionbeløb i tillægsbevillinger til henholdsvis 1) det specialiserede socialområde til foranstaltninger for udsatte/sårbare børn og 2) pleje og omsorg på ældreområdet, fordi det er uforudselige og uregerlige sagsområder.

Det koster kassen, og det ændrer regeringskiftet fra blå til rød blok desværre ikke umiddelbart på.

Derfor er mit budskab: Det er en klasseklar forpligtelse for den socialdemokratiske regering, støttet af SF, Enhedslisten og de uberegnelige Radikale, at de finder fælles fodslaw, når der her i sommer skal forhandles om kommunernes økonomi i 2020, at der sker en omfordeling af pengene. Ellers er det utroværdigt, når de snakker øget og styrket kommunal velfærd. Og kommunal udligning, forstås!

Det grønne aftryk må ikke spænde ben for den røde velfærd. Det er to sider af samme sag.

Folketinget har et stort ansvar for, at tingene, altså den kommunale service, hænger demografisk, socialt og økonomisk, altså landsdækkende, retfærdigt sammen i landets kommuner. Træerne vokser ikke ind i himlen, uden vi har begge ben på jorden.

Også på Langeland, hvor alle børn og ældre skal have et godt liv. Det har vi altså ikke råd til selv at skabe.

Langeland Kommune er afhængig af og skal stå først for, når der skal falde millioner af fra staten og den kommunale udligning til udfordrede/fattige kommuner, som kæmper for sine borgere og sin selvstændighed.

Langeland Kommune har netop været i gang med en kedelig sparerunde midt i en et budgetår, der også rækker ind i 2020, med fyringer af medarbejdere. Det er ikke det, Langeland Kommune har brug for, tværtimod. Vi har behov for kommunale medarbejdere, der har ro og lyst til at løfte opgaven, fordi besparelser i skoler, børnehaver og på ældreområdet rammer skævt, det vil sige de udsatte og sårbare borgere, både børn og voksne. Det fremgår af høringsvarene, og det kan vi ikke være bekendt.

På længere sigt skal det hele selvfølgelig udmøntes i en ny og mere retfærdig mellemkommunal udligningsreform, hvor rige og fattige kommuner bliver ligestillet.

Langeland Kommune skal gå forrest med borgmester Tonni Hansen (SF) sammen med bestyrelsen i Kommunernes Landsforening, når der skal forhandles med den socialdemokratiske regering.

Fakta:

Læs budskabet om de langelandske budgetkvababbelser i dette uddrag af eksempler på indkomne høringssvar til rammebesparelser i det kommunale budget for 2019/2020:

"Rammebesparelsen vil i særlig grad ramme skolens sårbare elever, som kræver en særlig faglig, pædagogisk og personlig støtte... Der vil komme til at være færre "varme hænder", til at støtte op om skolens mest sårbare unge/elever".

Citat: Ørstedskolen.

"Ældrerådet ser med bekymring på besparelserne inden for ældreområdet..., når der er forringelser for nogle af de svageste borgere i kommunen, specielt når forringelserne rammer på områder som rengøring og pleje".

Citat: Ældrerådet.

"De udsatte borgere i Langeland Kommune kommer til at betale prisen. Hjørnets ledelse har organiseret sig således, at tiden bliver brugt ude i samfundet med at servicere de mennesker, som ikke er ønsket ret mange steder, i stedet for på en kontorstol.

Hvis jeg bliver placeret på en kontorstol, er der en del af det arbejde, der handler om de mest udsatte, som må nedprioriteres".

Citat: Rebellen, Ole Sørensen, leder af socialpsykiatrien.

"Vi oplever, at vores børn bliver fattigere på oplevelser. Ved at spare på dagtilbudsområdet og især på børneaktiviteter og materialer, mindsker vi vores børns muligheder for oplevelser af kulturel karakter".

Citat: Midtlangeland Dagtilbud.

"Med de gentagne og vedvarende besparelser og effektiviseringer pålagt museet, bliver det løbende sværere for museet at være det kulturelle fyrtårn, som museet i Langeland Kommunes kulturpolitik er udpeget til at være".

Citat: Langeland Museum.