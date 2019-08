Læserbrev: Det var beskæmmende at læse artiklen i Fyns Amts Avis søndag 18. august, hvor Venstre giver udtryk for uordentlig sagsbehandling i forbindelse med Klosterplads/Frederiksgade-projektet.

Problemet med de manglende parkeringspladser på Klosterplads efter omdannelsen til en mere blød trafikant løsning har åbenbart sat en torn i øjet på Venstre. Birger Jensen (V), som var suppleant for Per Nykjær Jensen (V) ved mødet i Teknik- og Erhvervsudvalget, stillede sig tvivlende om det var rigtigt, at politiet havde frarådet parkering ved Sydbank.

I et notat fra 22. marts 2019 udtaler Fyns Politi, at det er et godt tidspunkt at blive inddraget i processen, og at parkering ved Sydbank er meget uhensigtsmæssigt på grund af oversigt og faktisk manøvrering, når der skal parkeres, og desuden, jævnfør færdselsloven, må der ikke parkeres i "overliggeren" i et t-kryds. Dette siger vores lokale politibetjent og byrådsmedlem Birger Jensen er faktuelt forkert.

Når administrationen indkalder til dialogmøde for at spørge eksperter til råds, før man sætter en lokalplan i værk, er det jo netop for ikke at komme i konflikt med det færdselsmæssige. Det undrer mig, at Birger Jensen undsiger sine kolleger.

Jeg undrer mig også over, at samme Birger Jensen kloger sig på, hvordan s-svinget skal udformes, og at en mindre bredde på cykelstien kan give plads til parkering ved Sydbank. På et møde med Svendborgs administration og Colorama på Klosterplads 25. april 2019, giver ejeren udtryk for, at det er ærgerligt, at parkeringspladsen ved Sydbank ikke er sandsynlig, men godt hvis der kunne etableres parkeringspladser på den hævede flade så tæt på hjørnet, der hvor der er taxa-parkeringspladser i dag.

Og netop det ønske har administration fremlagt som en mulighed, da man bevarer minimum tre taxaholdepladser foran stationen og resten bruges til afsætningspladser og korttidsparkering.

At Birger Jensen (V) ikke kan se, at der er sket noget i forbindelse med parkeringsforliget, er på hans egen regning, da der stadig arbejdes på en helhedsplan med parkeringsproblematikken omkring Klosterplads/Frederiksgade og Svendborg Havn.

Jeg kan kun sige, at jeg har stor tillid til vores administration og den måde, man prøver at tilgodese alle aktører i denne vanskelige opgave, at få Svendborg by og havn til at hænge sammen.

I forbindelse med Frederiksgades prøveafhandling med ensretning og udeservering er der stor tilfredshed fra Frederiksgades aktører, så jeg ser med stor glæde til, at projektet bliver permanent, og netop Frederiksgade er det første, der bliver sat i værk, når lokalplanen er blevet vedtaget.