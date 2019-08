Debat: Belærende og nedladende psykolog

Læserbrev: Speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh har et psykologisk mareridt af en forklaring på fremmedfrygt. Vi læsere, som har orket at læse disse belærende og nedgørende ord (FAA d. 7. august) om "dem" til ende, er ikke i spor tvivl om hvor hr. Niels Kjeldsen-Kragh holdningsmæssigt er i indvandrer-problematikken, og højst sandsynligt er han politisk meget stærkt til venstre for politiske midten. Vi, som er "dem", er i hans optik præget af vores opvækst og er tryghedssøgende i det, vi kender, og er angste for det fremmede.

Sikken en gang psykologisk ævl af værste klasse. Der er da noget, han ikke har fattet. Vi er ikke bange for medmennesker uanset tro og etnicitet. Vi, som i artiklen bliver kaldt dem, har en sund og naturlig skepsis over for den kolossale migration hele Europa har og er udsat for. Ifølge Danmarks Statistik vil vi etniske danskere i år 2028 være reduceret til 90 procent af den samlede befolkning og de resterende 10 procent være af anden etnisk herkomst. I 2060 vil den oprindelige danske befolkning kun udgøre 79,4 procent.

Jeg og mange andre frygter ikke indvandring fra andre lande, så længe vi og de, kan spejle os i hinanden og finde genkendelige ligheder, og det er migranter, som vil Danmark.

Det er meget svært at spejle sig i en befolkningsgruppe med en helt anden kultur og andre holdninger, hvor kvinder primært er undertrykket. Det er meget svært at byde migranter velkommen, når vi allerede ved, at mange af dem er velfærdsmigranter, som ikke agter at bidrage og deltage i vort demokratiske samfund, men samler sig i grupper, hvor de kan spejle sig i hinanden og for en stor dels vedkommende vil være på offentlig forsørgelse.

Din slutfrase om at vi - altså "dem" - er præget af forhold i den tidlige barndom. Ja, selvfølgelig, og det er jeg stolt af. Mine forældre har lært mig, at det er naturligt som et frit og demokratisk, kristent menneske at have min egen personlige holdning, og det at være dansk er noget man skal gøre sig fortjent til.

Slutteligt håber jeg og angiveligt også andre, at rødgardisten og psykiateren Niels Kjeldsen Kragh vil komme ned fra sin høje moralske hest og lade være med at komme med postulater om, hvorfor og hvordan vi danskere opfatter den migrationskrise, vi desværre befinder os midt i.