Debat: Bedre vej over Tåsinge giver mening

Læserbrev: 13. marts offentliggjorde regeringen en ny aftale om trafikinvesteringer for et meget stort beløb. 130 millioner kroner er afsat til Rute 9 - nærmere bestemt mellem Svendborg og Maribo på Lolland. De 125 millioner kroner kan allerede nu investeres på Lollandssiden, de resterende 5 millioner kroner er til forundersøgelsen af forbedringer for vejen mellem Svendborg og Spodsbjerg.

Viser undersøgelserne det, som vi igennem flere år har sagt på Sydfyn, nemlig at vi har brug for en forbedring af den strækning både med henblik på turisme, bosætning, men også mulighederne for erhvervsudvikling og jobmuligheder. Femern og Tyskland kommer meget tættere på med en væsentligt reduceret transporttid. Dermed også muligheder for virksomheder og arbejdskraft for et helt nyt marked.

Det giver jo ganske enkelt ikke mening at forbedre vejforholdende på Lolland, hvis ikke der følges trop på den anden side. Så derfor ligger pengene også og venter.

Desværre er det fremrykkede færgeleje i Tårs ikke med i aftalen, som er endnu en forudsætning for at nedbringe transporttiden mellem Sydfyn og Lolland.

Socialdemokratiet er heller ikke med i denne transportaftale, så hvad et ændret folketing kan betyde for det efter et valg er ikke til at sige.

Derfor skal vi fortsat kæmpe for at få forbedret vejen fra Svendborg til Spodsbjerg, men også for et fremskudt færgeleje i Tårs.