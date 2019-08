Debat: Bedre lokalavis skal man da lede meget længe efter

Læserbrev: Sidder med min FAA-søndagsavis fra 18. august - og bladrer de mer' end 100 sider eftertænksomt igennem. Mens regnen pisker på min rude. Masser af tid til fordybelse. Og til forbløffelse.

Efter et halvt århundrede i den danske provinspresse må jeg i ærbødig stolthed over produktet sige: Hold da helt fast. Det være ment som appel til både nuværende og fremtidige læsere. Og som næsegrus beundring over for udgiverne og producenterne. For bedre lokalavis skal man da lede meget længe efter.

Bredviftet i sine stofområder. Læsestof i variable sektioner. Lige så det basker og rigeligt rækker til næste tørvejr.

Velskrevne og redigeringer udi det perfekte. Med plads til flersiders artikler og brilliant massiv billeddækning - fri af iøjnefaldne, sproglige fadæser.

Fyns Amts Avis - se under både holdning og underholdning.

Nå ja - denne søndagsavis kunne måske have været en såkaldt kioskbasker, om man nu havde valgt tillægget Danmarks store interview med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som forsidehenvisning. Dér hvor han - vist nok for første gang - siger om sin formandsstrid i Venstre: (undskyld- sagde han godt nok ikke, men erkendte) - "Jeg har taget for let på det..."

For nu ikke at blive beskyldt for det samme: Stor ros til Ærøs lokalredaktion for en velafbalanceret anmeldelse af "Jomfru Elektriske Ellen" og Søby i det hele taget.