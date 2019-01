Debat: Batterirevolutionen findes allerede i Norge - el-færgeprojektet på Ærø halter lidt

Synspunkt: Der er batterirevolution i Norge nu med en stor produktion af batteripakker i fabrikker i Norge. Salget af el-biler er stigende. Cirka 30 procent af bilsalget i 2018 var el-biler, og det forventes, at i 2019 bliver der solgt lige så mange el-biler som benzin- og dieselbiler. Der er nu cirka 200.000 el-biler i Norge.

Der er en storsatsning på el-færger i Norge. Den første og største rene el-færgen M/F "Ampere" blev bygget i 2014 for rederiet Norled. Den var på det tidspunkt en verdenssensation, og siden har den sejlet en strækning på seks gange rundt om ækvator ved udgangen af 2018. Det er lykkedes Norge at udvikle, bygge og drifte batterifærger som M/F "Ampere". Som en helelektrisk færge har den sparet tilsammen cirka tre millioner liter diesel, som ville medført et udslip omtrent 8100 ton CO2. I 2018 havde den en reglemæssighed på 98,7 procent.

Erfaringene med "Ampere" viser, at brændstofomkostningerne med en elektrisk færge er betydeligere lavere end med en konventionel færge. Driftsmæssigt er det også meget enklere at vedligeholde en el-færge end dieselfærge. Batteripakkerne har en levetid beregnet på 10 år, men efter tre år havde batteriene beregnet levetid igen på cirka 11 år for "Ampere".

Inden 2050 skal CO2-udslippene fra verdens skibsflåde reduceres til halvdelen af, hvad den var i 2008. Batterier er en del af løsningen. I dag er mere end 200 helelektriske og hybridskib i drift eller er bestilt, og halvdelen af dem norske.

Inden 2022 vil vi i Norge have cirka 70 elektriske færger for biltrafikken. Men i Norge er det også bygget rene passagerfærger som "Vision Of The Fjords" som kan tage 400 passagerer. Colorline er ved at få bygget verdens største plug-in hybridskib. Det skal sættes in mellem Norge og Sverige i sommeren 2019. Den har en batteripakke på 5 MWh. Første bulkcarrier, "Hagland Captein", får batteripakke til fremdrift. Det kommer også batteripakker på olieplattforme.

Verdens største leverandør av skibsbatterier skal bygge en helrobotiseret fabrik i Bergen, Corvus Energy. De skal kunne levere 400 batteripakker svarende til 100 batteripakker til el-færgen "Ellen". Siemens har placeret sin fabrik i Trondheim i Norge for at producere batteripakker.

Som det fremgår af ovenstående, er Norge på forkant med udviklingen af både projektering, bygning og drift af skibe som drives af batterier. Det er derfor underligt, at der blev startet et projekt på Ærø for udvikle og bygge en batteridrevet færge. Kundskaben var på det tidspunkt kendt blandt andet i Norge. Det er jo unødvendigt at opfinde den dybe tallerken på ny.

Det viser sig, at der også skulle være en ladestation i havnen på Fynshav, og at færgen "Ellen" skulle have haft en mindre dieselmotor i tilfælde af svigt i strømleveringen fra batteriene. Ved reduktion af batteripakken ville færgen blive lettere, og der vil være med plads ombord til gods. Ved ladning både i Søby og Fynshav ville batteriene kunne lades op mens køretøjerne kører fra og ombord færgen, og den kunne være i drift hele døgnet.

Der er et stort el-færge-projekt i Danmark, da tidligere HH Ferries (nu ForSea) da to af jeres færger, "Aurora af Helsingborg" og "Tycho Brahe" blev ombygget til el-færger fra 9. november 2018.

To verdensrekorder har "Ellen", den vil blive den mest kostbare el-færge i verden efter størrelse og pris, og det vil være den el-færge, det har taget længst tid at projektere og bygge.

Derfor må vi alle hilse den velkommen og ønske, at den får en god driftopstart og vil blive en miljøvenlig og stabil forbindelse mellem Søby og Als Fynshav.