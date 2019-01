Debat: Avisbunke lokker tyve til til

Læserbrev: Fyns Amts Avis havde i tiden op til jul en del fokus på indbrud, herunder gode råd til, hvordan man gør sit hus uinteressant for indbrudstyve.

Så virker det temmelig absurd, at avisen fra 22.-30. december - hvor mange mennesker er på juleferie - hver morgen blev lagt foran ens hus, pakket ind i en gul plasticpose - og ikke som vanligt lagt i postkasse eller brevsprække.

Synes avisen det er synderlig kriminalpræventivt? Hvilket signal synes I det sender, at der ligger fem-syv aviser i en bunke foran ens husdør? Det er muligt, det er noget, jeres distributør beslutter, men det er jeres ansvar - det er jer, vi betaler for vores avis.

Svar:

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, at aviserne hober sig op på en trappesten hen over julen, og vi beklager, at det er sket.

Vi tjekker nu procedurerne og gør vores bedste for at undgå en gentagelse.

Med venlig hilsen

David Bernicken, redaktionschef