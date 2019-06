Læserbrev: Keld Mølsted havde et læserbrev her i avisen den 16. maj, hvor han giver udtryk for, at han ser pessimistisk på en fremtid med kun to alternativer: Enten en stadig større forurening med de dertil hørende klimaændringer eller indførelse af atomkraft. Hvis der kun var de to alternativer, så det i sandhed sort ud. Men heldigvis er der andre muligheder. Energibesparelser og vedvarende energi er nok de to største byggesten for en bæredygtig fremtid.

Atomkraft er til gengæld ikke løsningen. Ikke blot på grund af de problemer med sikkerheden og med atomaffaldet, som Mølsted selv nævner, men også af fire andre grunde.

Den første hænger sammen med, at det ikke bare er vigtigt at udfase de fossile brændsler inden et bestemt år, for at vi kan holde os inden for Paris-aftalens rammer. Det betyder også noget, at vi løbende reducerer udslippet af drivhusgasser år for år. Og her spiller den meget lange byggeperiode for atomkraftværker en rolle. Fraset den politiske proces, som også ville blive lang, tager det så lang tid at bygge et a-værk, at det først ville komme i brug, når vi nærmer os deadline. Hvis vi i stedet satser på en mere decentral strategi med sol og vind som vigtigste bidrag, ville mange anlæg kunne tages i brug meget tidligere, og vi ville vinde nogle år.

Den anden grund er, at i byggeperioden ville et a-værk bidrage negativt til klimaproblemerne, alene i kraft af den energi, der skulle bruges til de enorme mængder af stål og beton, som et moderne værk kræver.

Den tredje grund er, at atomkraft er en dyr energikilde. Med den samme investering i energibesparelser og vedvarende energi får man en langt større reduktion af drivhusgasser end med atomkraft. Dette hænger sammen med de stigende sikkerhedskrav, der stilles i dag i lyset af de tidligere a-kraftuheld.

Den fjerde grund er, at hvis vi ikke kun skal lave strøm på a-værkerne, men også udnytte varmen, binder vi os til en endnu mere centraliseret varmeforsyning, end den vi har i forvejen. Og her peger pilen den stik modsatte vej, hvis man skal planlægge ordentligt for fremtiden. Nybyggede huse har i dag så lavt et varmeforbrug, så det er en tvivlsom sag at etablere fjernvarmenet til at forsyne dem med varme. Og en yderligere udbygning af de eksisterende fjernvarmesystemer er ikke nødvendigvis en miljømæssig gevinst. Det skyldes blandt andet de store forbedringer i virkningsgraden for moderne varmepumper til enkelthuse.

Atomkraft er ikke og bliver aldrig en løsning på noget som helst. Så lad os droppe den vildfarelse snarest muligt.