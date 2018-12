Debat: Asyldrengene var ikke kun englebørn

Synspunkt: De unge mænd, der boede på asylcentret på Ærø bliver igen bragt som oplæg til debat i avisen. Helle Toft Nielsen, der også kløgtigt får indskudt, at hun har lavet en film om drengene, får således igen sparket gang i debatten og formentlig også gang i omsætningen på hendes film og foredragsvirksomhed.

Asyldrengene fra Ærø, der nu er voksne og formentlig spredt for alle vinde. Udnyttelsen af dem stoppede ikke, da de kom til Danmark. Alle ville fotograferes med dem, lave film om dem og i det hele taget benytte dem til at fremme egne interesser. Avisen bugnede af alt det gode, alle ville for dem. Det virkede som et helt eventyr.

Ledelsen og medarbejderne på asylcentret var for de flestes vedkommende uerfarne, hjertevarme og loyale mennesker. Men arbejdsforholdene ville ethvert andet sted have givet anledning til påtaler fra arbejdstilsynet. Ikke engang på en lukket psykiatrisk afdeling har jeg oplevet så mange og voldsomme episoder, der beskrives på asylcentret.

Der var episoder med vold, ildspåsættelser, trusler på livet, trusler med våben og seksuelt krænkende beskeder. Cirka hver tredje dag blev en ny episode indberettet. Og alt blev jo ikke indberettet.

Samarbejdet med motionscentret i Ærøskøbing måtte stoppe, fordi de unge mænd sad og røg i centret og ødelagde inventaret. Ledelsen mente dog, at de hellere ville vise drengene tillid end hjælpe dem til at benytte faciliteterne på en hensigtsmæssig måde.

Jeg så dem tit med øl i hånden på havnen i Ærøskøbing. Alene. Øl er godt. Øl og ensomhed måske knap så godt.

Igen en ledelse uden lyst og evne til at arbejde i den virkelighed, de unge mænd var endt i.

Jeg forsøgte selv at bede ledelsen om at tage hånd om opførslen blandt asylanterne, da de havde for vane at stå i store flokke og pifte og komme med obskøne håndtegn efter kvinder. I busser havde de også en noget grænseoverskridende adfærd overfor unge helt ned 12-13 års alderen.

Jeg fik at vide, at det jo er sådan drenge er, og at jeg da blot kunne sige noget til dem selv. Det blev også tilføjet, at jeg i min alder burde være glad for, jeg stadig så godt ud. Jeg var rasende, men måtte da lade ledelsen, at den var ligeså uduelig, blind og ansvarsfralæggende, som den var ude af stand til at sætte grænser for de såkaldte asyldrenge. I stedet så ledelsen det som sin opgave at forsøge at tilpasse samfundet omkring til disse unge mænd. Og det var ikke svært, for alle der trådte ved siden af og luftede kritik, blev stemplet som racister. Jeg selv inklusive.

For som Helle selv nævner, er det svært at rumme andre menneskers antipati mod de unge mænd, hun selv elsker.

Jeg har svært ved at rumme den despekt, jeg oplevede og til dels stadig oplever som person, alene fordi jeg ikke rummer samme kærlige følelser for de unge mænd.

Der er folk, der demonstrativt kigger væk i Brugsen, fordi jeg ikke nærer samme holdning som dem. Hvad er det for noget underligt noget?

Således ser det ud til, alle har malet sig ind i et hjørne, og de eneste, der har noget ud af det, er de, der fortsat har økonomiske interesser i, at debatten holdes i live.

Jeg mener såmænd ikke, alle skal sendes hjem eller ud på en ø. Jeg vil bare gerne have, at vi kan tale om tingene, uden det handler om at stemple alle med en anden holdning som racister.

Således måtte jeg høre fra en flygtning, at han havde fået at vide, jeg var racist, og det han kunne da ikke forstå, jeg sådan var blevet.

Man behøver jo ikke være racist, fordi man ikke kører helt oppe på de høje nagler og forbander alt dansk. Man kan godt være sådan helt almindelig glad for flæskesteg og hyggepassiar over hækken og samtidig holde af familier, der er flygtet hertil. Uden man dog inviterer avisen forbi til billeder og selvforherligelse.

Desværre flokkes mange især midaldrende kvinder om disse asylanter og flygtninge og lader dem også forstå, at resten af Danmark er imod dem. De er uønskede, og det er faktisk kun bemeldte kvinder, der ikke er racister. Det giver ikke noget godt udgangspunkt for at lære andre at kende, men nærmere en noget usund relation til nogle selvbestaltede godhedsapostle.

Jeg tror ikke, det hjælper ret meget på integrationen. De fleste er som jeg ret ligeglade med, hvor folk kommer fra, og hvilken farve de har, bare de opfører sig rimeligvis ordentligt og tilpasser sig det samfund de er havnet i.