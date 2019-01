Debat: Asyldrengene er ikke englebørn, men hele og komplekse mennesker som du og jeg

Læserbrev: Læge Iza Alfredsens debatindlæg "Asylbørnene var ikke kun englebørn" er godt nok sort læsning, her i næstekærlighedens juletid: Ord fulde af foragt, respektløshed, ironisk afstandstagen, ringeagt, insinuerende anklager og fordomsfuldhed.

Iza Alfredsen langer voldsomt ud efter mig, de andre "midaldrende selvbestaltede godhedsapostle", den uduelige ledelse af børnecentrene, og "de såkaldte asyldrenge".

Min intention - med min tale i anledning af 70-året for FN's menneskerettighedserklæring og uddraget af den i avisen - var ikke at genstarte en debat om asyldrengene på Ærø, men at diskutere vores helt fundamentale menneskesyn: om det skaber splid, afstand, fordomme og opsplitning, eller indlevelse, ligeværd, respekt og medmenneskelighed.

Jeg arbejder for det sidstnævnte, ikke mindst som forudsætning for, at vi sammen kan analysere og forstå og forhåbentlig finde vej i de store udfordringer verden, Danmark, og menneskeheden står overfor.

Derfor er der ikke tid til at blive fornærmet - eller råd til at bruge krudt på den slags mudderkastning. Iza Alfredsen insinuerer, at jeg er drevet af økonomiske interesser, men jeg kan fortælle, at det er en rigtig dårlig forretning at skrive taler, debatindlæg og lave dokumentarfilm - det være sig om rodløse flygtninge, en hotelejer i Senegal med en drøm, ALS-patienter, der må se døden i øjnene, en musiker fra Mali og hans faderopgør og forsoning eller en sej ung amerikansk Navajo-kvinde med PTSD på grund af krigen i Irak.

Men det giver rigtig god mening i livet - for mig - at fortælle historier om mennesker og deres drømme og udfordringer på livsrejsen.

Det vil jeg fortsætte med, stille og roligt, frem for at bruge tid på diskussion på de vilkår.

Jeg tror på venlig overbærenhed overfor Iza Alfredsens mistænkeliggørelse af mig og andre og vores motiver og inviterer til kaffe og samtale - for som vores dronning klogt sagde i en tidligere nytårstale:

"Vi er alle en del af det hele."