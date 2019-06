Debat: Arbejdslivet skal være trygt og godt

Læserbrev: Hvis vi lønmodtagere ikke har et godt arbejdsliv, så er der stor sandsynlighed for, at vi bliver stressede, hvilket kan resultere i længerevarende fravær fra arbejdet, depression, angst og social isolation osv.

Arbejdsliv og privatliv hænger sammen. Hvis vi ikke har et godt arbejdsliv, så er der risiko for, at ens fritids- og privatliv også har svære vilkår.

Det går desværre den forkerte vej, når man kigger på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der er brug for, at det psykiske arbejdsmiljø bliver ligestillet med det fysiske. SF mener, at der blandt andet skal laves en national handlingsplan, hvor der for alvor kommer fokus på alle områder af for årligt psykisk arbejdsmiljø m.m.

Hvis denne negative udvikling skal vendes, så er der brug for at give arbejdstilsynet flere midler til rådighed. SF ønsker at hæve bevillingen til arbejdstilsynet med 80 millioner kroner årligt. Derudover er det vigtigt, at vi har ordentlige arbejds- og lønvilkår, og at der er et veludbygget sikkerhedsnet, hvis vi bliver ledige eller syge.

SF mener, at det er helt centralt, at sikkerhedsnettet bliver mere fintmasket, end det er i dag, for vi har alle risiko for enten at blive fyret eller stå udenfor arbejdsmarkedet på grund af sygdom. I den forbindelse er det væsentligt, at du som lønmodtager føler dig sikker og tryg, så du har ro på og tid til at finde et nyt job og/eller blive rask.

SF vil forbedre dagpengenes dækningsgrad, og SF foreslår, at dagpengene forhøjes med 25 procent i de første to måneder for personer, der har været i beskæftigelse i længere tid. Uddannelse, opkvalificering, omskolingsmuligheder og efteruddannelse skal prioriteres meget højere og bør stå helt centralt i beskæftigelsesindsatsen.

En stemme på SF er en stemme på et godt og trygt arbejdsliv.