Debat: Angrib kun dem, der må forsvare sig

Læserbrev: Svar på Ulla Friborgs læserbrev den 26. februar, "Kritik er en del af ytringsfriheden".

Der er den store forskel på at kritisere regeringen, organisationer, privatpersoner, etc. - og så på at kritisere kongehuset, at alle vi andre har lov at tage til genmæle eller forsvare os, hvor vi finder det påkrævet.

Det privilegium har kongehuset ikke. Derfor er det ikke i orden.

Ordentligheden har trange kår for tiden. Skulle vi måske prøve at finde den frem og så nøjes med at angribe dem, der har lov at "slå igen", hvis vi absolut skal angribe nogen.

N.B. Selv om vi har samme efternavn, kender jeg ikke Ole Mørch, hvis læserbrev du reagerer på.