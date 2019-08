Læserbrev: Regeringen har netop besluttet, at man vil forbyde gratis plastikbæreposer og hæve afgifterne på poserne. Et lille skridt på vejen for at modgå den stigende plastikforurening, ikke mindst i havet.

På generalforsamlingen i Superbrugsen i Marstal på Ærø blev det i april, af et stort flertal, besluttet helt at droppe al salg af engangsbæreposer. Marstal er en søfartsby og det traditionsrige forhold til havet spiller en væsentlig rolle for ærøboerne.

Forholdet til havet spiller nu også ind, når det handler om forbrugsvaner. Det var en konsekvent beslutning, som fra første september skal implementeres. De store supermarkedskæder har en kritisk holdning til brug af plastik som emballage. Det gælder indpakning af varerne, og det gælder, når vi bærer varerne hjem.

Netto har forsøgt sig med et pantsystem på bæreposerne. Det har man måttet opgive igen, da meget få benyttede sig af det. Andre steder forsøger man sig med nedbrydelige engangsposer produceret af genbrugsplast, majs og lignende.

Coop Danmark har netop indført en pose produceret af rørsukker - fra Brasilien. Problemet med disse poser er, at de faktisk ikke er særligt nedbrydelige. Forskning i Storbritannien viser, at nedbrydelige poser efter opbevaring tre år i henholdsvis havvand, nedgravet i og placeret på jorden, stadig kan bruges til at bære varer i. Det betyder, at de stadig skader livet i havet.

På den måde ramte beslutningen i Marstal ind i centrum af diskussionerne om klimakrisen og plastikforureningen. Nogle mener, vi skal vente på teknologien, andre at det er andre, der skal gå forrest.

Regeringen og også Coop Danmark prøver at finde nemme løsninger, som skaber mindst mulig forandring og dermed fastholder vores levevis. Men for os borgere er det enkelt. Der skal handles og her og nu. Betyder det forandring af vores adfærd, så er vi klar til det. Det viste den konsekvente beslutning i Marstal i april. Fra første september kan vi i Superbrugsen i Marstal kun købe indkøbsnet, som kan bruges igen og igen.