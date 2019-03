Debat: Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning

Læserbrev: Efter et langt arbejdsliv med hårdt arbejde skal man kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet uden at blive nedslidt. Det er kun rimeligt, når man i årevis har arbejdet, bidraget og betalt skat. Sådan burde det være, men sådan er det ikke i dag. De borgerliges reform af efterlønnen i 2011 afskaffede stort set den ventil, der var for mennesker med hårdt fysisk arbejde. Efterfølgende indførte man en seniorførtidspensionen, som ikke har slået til, og nu viser konsekvenserne sig: Flere nedslidte, der ikke kan trække sig værdigt tilbage og som dermed får færre gode år med tid og overskud til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Til daglig arbejder jeg i 3F Sydfyn. Næsten hver dag møder jeg mennesker, der er blevet nedslidt af at gå på arbejde. Det er mennesker, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og som efter mange år med tunge løft og skæve vrid, kan mærke kroppen siger stop. Fortjener de mennesker ikke også en værdig alderdom? Det mener jeg, og det mener Socialdemokratiet. Derfor foreslår vi, at folk med hårdt fysisk arbejde skal have en ret til en tidligere folkepension. Det skylder vi at give til de mennesker, der i årevis har knoklet på arbejdsmarkedet.