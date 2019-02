Debat: Al snak om sundhedsreform ligner valgflæsk

Læserbrev: I de seneste uger har der været meget fokus på pensionsalder, især for nedslidte. Det er kun godt, at selv politikere kan blive klogere, men hvorfor nu?

Siden den seneste pensionsreform var der jo allerede masser af fagforbund ude at sige, at det var uholdbart, men de samme politikere, der nu råber højst, var døve for disse argumenter. Hvad har ændret sig?

Der er jo så også det lille problem, at man jo allerede har planlagt hvordan pengene fra reformen skal bruges, så en ny pensionsalder skal finansieres. Det har vi så hørt skulle dækkes med flere skatter på finanssektoren, hvem ender med at betale det?

Nu er jeg jo lidt pessimist af natur, så mon ikke bare denne pensionssnak er en spin strategi, for der er jo valg snart? Derfor går man ud og lover reformer og pengene skal hentes hos de onde banker, mens man ikke rigtig kan forklare, hvad udspillet egentlig indeholder.

For små otte år siden havde man også en plan. Vi skulle bare arbejde 12 minutter ekstra, bankerne skulle betale, den offentlige sektor skulle udvides, men det var før et valg og før en tur i det sorte tårn. Derfor ville jeg tro lidt mere på alle de gode løfter til de mange, der slider ude og inde, både fysisk og psykisk, hvis det var en klar plan, der var fundet finansiering til, og hvis der ikke var valg lige om lidt. Men jeg er også typen, der ser glasset som halvtomt, og hvad betyder løfter, når stemmerne er talt, så er det jo det nødvendiges politik, der bestemmer.