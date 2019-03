Debat: Aktiviteter eller parkering på torvet

Læserbrev: I juni 2018 fik jeg spurgt borgmester Bo Hansen (S) om hvilke planer, der blev brugt til at få liv på torvet i Svendborg, og om der i det mindste ikke kunne komme flytbare blomster/træer og bænke på torvet, så der skete noget. Bo Hansen fortalte, at i respekt for den gruppe, der var nedsat, ville det ikke være fair at presse noget ned over dem, men at han ville speede behandlingen op. Knap et år er nu gået, og da jeg på seneste byrådsmøde spurgte ind til, hvor langt vi nu er, fortalte medlem af både Socialdemokratiet og medlem af den nedsatte torvegruppe, Flemming Madsen, at der nu er sat et udenbys arkitektfirma på, og at der går mindst en-to måneder, før de lægger ideer frem.

Hvad er meningen? Hvilke økonomiske midler ligger der til at udvikle pladsen på? Hvorfor bruge penge på en arkitekt? Var det ikke muligt, at svendborgenserne selv havde så mange gode ideer, som pengene til arkitekten kunne have betalt?

Og ikke mindst: Er der penge til de tanker, arkitekten måtte komme med? Har arkitekten fået at vide, denne sum penge ligger til udvikling, find på noget de kan dække?

Værst af alt, så frygter jeg, at vi igen i år, ikke er klar til foråret med noget spændende at opleve på det totalt tomme torv.

Selv i Socialdemokratiets bagland er der uro. Deres vælgere er ikke tilfredse med, at der intet er sket, og udsigten til der sker noget, tegner ikke for godt!

Der er altså få tilbage i byrådet, som faktisk er ligeglade med både aktiviteter og parkering på torvet, og synes det tomme torv er lige sagen, men et voksende flertal har et brændende ønske om at få torvet aktivt i år, og den forventning må presse Bo Hansen til handling nu!