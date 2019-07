Debat: Afvisning af Paludan er langt ude

Læserbrev: At afvise Paludan er helt legitimt, siger du, David Bernicken.

Det er meget muligt, men jeg synes, den afvisning er lidt langt ude. Hvis samme festival afviser indvandrere, er det så også legitimt? Det er jo stadig en "privat" festival. Indvandrere, der bliver afvist i døren til et "privat" diskotek, har en stærk sag. Racisme. Her er det altså ulovligt. Hvordan vil I sortere i folk?

I tror, at Paludan vil demonstrere, at han vil opildne til ballade. Paludan demonstrerer ikke ulovligt, han anmelder sin demonstrationer og får politiets tilladelse.

Her på Langeland ønsker han og nogle venner at deltage i Danmarks største havefest. Langelandsfestivalen er jo rummelig, og der er højt til loftet. Nåh nej, ikke når man hedder Rasmus Paludan, og har en politisk dagsorden, der ligger til højre for midten. Ud fra festivalejer Allan K. Pedersens udtalelser er man ikke velkommen, når man har stemt på Stram Kurs. Nye Borgerlige-støtter må ikke bære t-shirts, der reklamerer for NB. Hvad med rygmærker? Bliver diverse rockere også afvist?

Du giver Rasmus Paludan skylden for de optøjer, voldsscener, afbrænding af biler m.m., der opstår ved hans demonstrationer. Det er jo ikke hans skyld. Det er de utilpassede voldspsykopater, der møder op og ikke kan begå sig. Mange af de scener udspiller sig mange andre steder i landet, hvor Paludan ikke er til stede.

Hvor "privat" er festivalen, når vi langelandske skatteydere er med til at forære Allan K. Pedersen 500.000 kroner i annoncetilskud?

Lad manden deltage i festen på lige fod med andre betalende gæster. Hvis Paludan træder ved siden af, gælder der samme regler for ham som for andre dødelige. Armbåndet bliver klippet af og ud af min butik.

Danmark nærmer sig tilstande, vi kender fra socialistiske lande. Censur, knægtelse af ytringsfriheden mm.

Vi skal altså stå med partibogen i hånden, når vi køber billet og love, at vi ikke ytrer os mod festivalejerens holdninger.