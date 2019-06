Debat: Aftalt indlæg om klima- og miljødebatten

Læserbrev: Det er mig en stor gåde, hvordan en lille svensk skolepige godt hjulpet af sine forældre har kunnet blive et ikon for en stor stop-klimaforandringen-bevægelse.

Når så en anden lille strejkende gymnasiepige glad fortæller, at hun nu har gjort en stor personlig indsats for klimaet, ved at ophøre med at købe varer svøbt i plastik og samtidig reducerer sit burgerforbrug, fordi hun i tv har set billeder af store øer af især plastaffald i de asiatiske verdenshave.

Hun er nok ikke blevet undervist i forskellen på miljø og klima. Disse øer er en følge af manglende renovation i mange asiatiske lande, fordi i blandt andet Indien bliver alt affald inklusiv plast smidt ud i floderne, der så først om foråret bliver renset, ved at smeltevandet fra bjergene fører affaldet ud i havet.

Det er et af de værste miljøsvinerier, men har ikke nogen direkte indflydelse på klimaet.

Vi må derfor skelne mellem miljø, som vi direkte har indflydelse på, og som vi mennesker gør det bedste for at ødelægge; se bare billederne af en forladt camp efter en musikfestival. Måske kunne disse unge mennesker i stedet for at strejke være gået ud for rydde op i miljøsvineriet rundt om.

Det er straks meget sværere, måske umuligt, at ændre på klimaet. Klimaforskere har gjort CO2-udledningen til den store synder med hensyn til klimaforandring, og det er jo også sådan, at indholdet af CO2 i vores atmosfære, altså den luft vi indånder, er steget på grund af afbrænding af kul, olie og lignende til kraftvarme.

Men at få unge mennesker til at tro, at CO2 (drivhusgas) nærmest er giftgas, er ikke korrekt. Vi kan ikke opretholde liv på jorden uden den CO2, som planter optager og omdanner til kulstof, som de beholder, og afgiver ilten, så vi kan indånde den. Altså er det nødvendigt efter klimaforskeres mening at nedsætte CO2-udslippet.

Hvad med at forske i at udnytte udslippet ved for eksempel at beplante mere af jordens overflade og stoppe med at bebygge, asfaltere og især med at fælde skove. Jeg går ud fra, at klimaforskere i deres arbejde med at spå om fremtiden bruger forskellige modeller ligesom metrologer. Som for eksempel en model siger, at der bliver solskin over Gudhjem, den anden at det regner i Rønne. Jeg kunne godt tænke mig at kende klimatologernes modeller.