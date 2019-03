Debat: Affaldsvarme eller varmepumpe - vælg en ansvarlig løsning

Læserbrev: Der er mange postulater i Bjarne Olsens (BO) debatindlæg i avisen 20. marts 2019.

Og mange af udsagnene kan vi ikke genkende eller forstå.

Det giver god mening at producere fjernvarme på varmepumper de steder, hvor man producerer varme på et dyrt brændsel. I Svendborg ønsker BO, at man lukker for varmen fra den billigste varmekilde for at bygge verdens største varmepumpe. BO ønsker til gengæld ikke at nedlægge de dyrere varmekilder som naturgas-, oliekedler og gasmotorer som Svendborg Fjernvarme (SFV) ejer.

Det er lovbestemt, at hvis varmen produceres billigere på SFV's egne anlæg end varmen fra kraftvarmeværket, skal prisen for affaldsvarmen sænkes til samme pris. Så der er ikke noget at frygte ved at fortsætte med den billige affaldsvarme.

Hvad så med CO2? Det er korrekt, at der udledes CO2 ved at brænde affald, men det er nu ikke så galt endda? Til sammenligning udleder kraftvarmeværket lidt mindre CO2, end hvis SFV vælger at køre med blot én af de tre gasmotorer.

Verdens største varmepumpe i Svendborg skal være CO2-neutral, men det bliver den ikke, hvis den skal køre på strøm produceret af SFV's gasmotorer. Hvis Dansk Gasdistribution ikke skal komme med indsigelse, skal strømmen netop komme fra en gasmotor.

Hvis det er en dårlig idé at udnytte energien i affald, der ikke kan genbruges, hvorfor fortsætter Fjernvarme Fyn i Odense så med det? I stedet kan Odense få varmen fra Facebook. I Svendborg vælger man en løsning, hvor varmepumpen skal hente energi fra udeluften, som ikke indeholder meget energi om vinteren.

BO skriver, at der fra 2023 kun vil være 5000 ton affald fra Svendborg til forbrænding efter sortering i et fælleskommunalt sorteringsselskab placeret i Odense. Til stor overraskelse kan vi fortælle, at et fælleskommunalt sorteringsanlæg endnu ikke er vedtaget. I de seneste år har Svendborg Kraftvarme modtaget cirka fem gange så meget affald fra Svendborg. Så BO mener, at 80 procent af affaldet, der i dag køres til forbrænding i Svendborg, fremover kan genbruges. Andre steder regner man kun med, at 50 procent kan genbruges. Er det rentabelt at fragte affald tilbage til Svendborg? Vi mener ja, fordi lastbilerne skal retur til Svendborg. Det giver god mening at køre med læssede lastbiler både frem og tilbage.

Hvordan vil Fjernvarme Fyn agere, når de får monopol på alt afbrænding på Fyn? Vi tænker, at der er en risiko for en prisstigning. Hvad tænker læseren?

Som man kan læse i avisen mandag 18. marts 2019, blev Svendborg Kraftvarme cirka 100 millioner kroner dyrere end budgetteret. Her 20 år efter er det stadig årsagen til de økonomiske problemer, som værket har.

Mon ikke der er risiko for, at SFV er ved at gentage historien, hvis SFV vælger at satse på BO's uprøvede projekt og etablerer verdens største luft-vand varmepumpe. Tænk hvad der sker, hvis denne enorme maskine går i stykker? Reservedele er ikke lagervarer ved den nærmeste grossist.

Hvis BO og SFV's nuværende bestyrelse er så enige som BO skriver, er det ubegribeligt, at det er så vigtigt at møde op til generalforsamlingen og få valgt en ny bestyrelse.

Vi vil opfordre andelshaverne til at møde op til generalforsamlingen og stille kritiske spørgsmål til BO om projekt "Verdens største varmepumpe", der åbenbart skal køre på CO2-neutral strøm fra gasmotorer. Stem og gør din indflydelse gældende for derigennem at sikre dig mod et risikabelt projekt.

En fugl i hånden, er bedre en ti på taget.