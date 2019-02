Debat: Affaldssortering i den indre by Rudkøbing

Læserbrev: Vi har indtil nu haft det dejligt bekvemt i den indre by i forhold til dagrenovation. Vi er imponeret over de store biler, der har kunnet manøvrere i gaderne og hentet den enkeltes affald direkte fra matriklen.

Tiderne er forandrede. Det kræver en holdningsændring og større indsats fra den enkelte i forhold til miljøet, og den verden vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn.

Der er nye (relevante) krav for affaldssortering, og skal de overholdes ser vi ikke andre måder end affaldsøer på den ene eller anden facon.

Bliver problemet nu også større end som så? Vi skal alligevel handle, gå med hunden, motionere og så videre. Der tales så meget om rehabilitering og meningsfuld beskæftigelse. Det kan være en udmærket måde, at sætte sin pose på rollatoren, når man skal på sin daglige gåtur. Vi anerkender fuldt ud, at der vil være en gruppe immobile borgere, for hvem det kan blive en udfordring. Vi har tiltro til, at der nok bliver udtænkt en holdbar løsning for dem også. Man kunne jo selv i det daglige skele til naboen og tage en affaldspose ekstra med, når man alligevel selv skal gå.

Det giver ingen mening at brokke sig, så længe man ikke har et bedre alternativ, rent faktisk ved vi jo heller ikke, hvor affaldsøerne kommer til at ligge.

Kom nu ind i kampen og tag ansvar. Vær glad for, at der overordnet er truffet beslutning om at forbedre miljøet og sortere affald på en konstruktiv måde. Det er i alles interesse.

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi er nødt til at tænke anderledes og yde en indsats hver især for at skåne miljøet.