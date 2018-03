Debat: Administrationen og patienttolkning

Af: Niels Erik Søndergård, regionsrådssuppleant for Dansk Folkeparti i Region Syddanmark, Rasmus Rasks Alle 95, Odense SV

Læserbrev: Da Region Syddanmark på regionsmødet den 27. november 2017 vedtog at hjemtage patienttolkningen, foreslog Dansk Folkeparti, at den gratis patienttolkning blev begrænset til 3 år ud fra den betragtning, at man kan lære dansk på tre år, hvis viljen dertil er tilstede.

Her udtalte administrationen, at det er ulovligt at begrænse patienttolkningen til 3 år, hvilket Stephanie Lose bakkede stærkt op.

Men ved finanslovsforliget den 22. december på Christiansborg mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev det aftalt at begrænse patienttolkningen til 3 år, hvilket Stephanie Lose meget har beklaget.

Vi kan altså ud fra finanslovsforliget se, at Region Syddanmarks Administrations udtalelse om, at det er ulovligt at begrænse patienttolkningen til 3 år, er usand.

Heraf kan vi se, at administrationen ved nogen af Dansk Folkepartis forslag strækker argumentationen længere end virkeligheden kan bære.