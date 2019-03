Debat: Ægteskab og kærlighed har aldrig fast forbundne

Læserbrev: Kære David Bernicken, jeg læser altid lederen i FAA. Forleden kom jeg først til at grine voldsomt; men så gik det op for mig, at det vistnok ikke var blodig ironi, hvad jeg læste.

Altså: Tredje afsnit, "Naturligvis skal politikere...". Det kan vel ikke være alvor, at et voksent menneske i vore dage mener, at ægteskab og kærlighed er fast forbundne. Det har de aldrig været, og det er de ikke.

Ægteskabet er en juridisk konstruktion, hvormed samfundet viser, at der gælder særlige rettigheder og pligter for to mennesker, der har valgt et certificeret partnerskab. Og sådan har det været i over 1000 år. Men det har da aldrig handlet om kærlighed.

Der er masser af gode grunde til at gifte sig: Man kan bo billigere sammen, man kan få hinandens enkepensioner, det er en god ramme at opfostre børn i, ægtefællernes gensidige forsørgelsespligt kan være en støtte i alderdommen. Osv.

Karen Blixen skrev (citeret efter hukommelsen) noget i retning af, at man gifter sig for at føre et dynasti videre eller for at lægge sine godser sammen (ak ja, baronesse Blixen). Men for kærligheden er ægteskabet ganske unødvendigt, understregede hun, modigt og feministisk for hendes tid.

Og lige så vel som det er helt i orden at gifte sig for at få en millionær m/k, må det være i orden at gifte sig for at få lettere adgang til en opholdstilladelse.

Har du i øvrigt tænkt over omkostningerne ved at få uddannet et følelsespoliti, der kan afgøre, om den postulerede kærlighed er ægte.

Den går simpelthen ikke, og hvis minister Mercado hylder din linje, er der yderligere en grund til ikke at stemme konservativt ved det kommende valg.