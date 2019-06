Debat: Ånder og Helligånden

Læserbrev: Er diametrale modsætninger.

Fyns Amts Avis skriver den 31. maj. Jim Lyngvild siger, at ånderne klæber sig til ham. Og længere nede læser vi, at han samarbejder med en "kristen" kvinde. Men undskyld mig, man er ikke kristen, når man dyrker engle og samarbejder med guder.

Som kristen tror vi kun på en Gud bestående af Fader, Søn og Helligånden. Så når de fortæller om guder og ånder, så vær på vagt, det er satan, der manifesterer sig på overnaturlig vis, for at føre de mennesker på vildspor.

Så har du brug for hjælp og vejledning, så bed til Jesus Kristus, han er alt, vi behøver, det andet fører til Helvede, og jeg vil gerne reklamere for himlen, frem for det modsatte, som er lige så virkelig.

Vi fejrer 800 året for Dannebrog. Flaget som vidner om Jesu kors. Og på grund af de kristne forfædre som drog ud for at fortælle om frelsen i Kristus til hedningerne i Norden, kan vi med stolthed bekende vores kristne tro, Jesus som vejen, sandheden og livet.

Glædelig pinse.