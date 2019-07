Debat: Åbent brev til Stephanie Lose, Region Syddanmark

Læserbrev: For godt to måneder siden gik jeg til lægen med ondt i knæet og en hævelse i knæhasen. Jeg bad om en MR scanning af knæet, som i 80'erne blev opereret for en læderet menisk og et næsten sprængt korsbånd. Min praktiserende læge oplyste mig om, at han ikke måtte henvise til MR scanning af knæ. Han henviste mig derfor til en specialist, som skulle afgøre, om jeg var berettiget til en scanning af knæet.

Der var to måneders ventetid hos specialisten, så jeg gik til fysioterapi i ventetiden for egen regning.Terapeuten konstaterede, at der var nye problemer med menisken, og at jeg derfor havde fået en Baker's cyste i knæhasen.

To måneder senere gav specialisten samme diagnose og henviste mig til MR scanning af knæet. Ny ventetid. Jeg ved endnu ikke, hvornår jeg får scannet knæet, men hvis det efterfølgende skal opereres, er der igen ny ventetid. Sommeren er længe ovre inden jeg kan begynde genoptræning og genoptage cykelturene, som jeg holder meget af.

Hvis min egen læge havde kunnet henvise mig til scanning, var jeg blevet scannet efter tre uger, som ventetiden var på dette tidspunkt. Diagnose, behandling og genoptræning ville allerede være planlagt for en måned siden.

Stor var min forbavselse, da jeg erfarede, at ens egen læge i Region Midtjylland gerne må henvise til MR scanning af knæ. Hvorfor denne urimelige forskelsbehandling af patienterne?

Min sommer er sandsynligvis ødelagt af snævre økonomiske hensyn.

Håber I i Region Syddanmark, at vi med knæproblemer henvender os på privathospitaler og selv betaler det hele, fordi I bevidst trækker tingene i langdrag? I så fald er der tale om en modbydelig kynisme. Det er hyppigt alderspensionister, der har knæproblemer. Er det derfor, der skal spares på området?

Eller er det fordi I mener, at de praktiserende læger i Region Syddanmark er for dumme til at vurdere, om et knæ skal scannes? I så fald burde I sørge for efteruddannelse af lægerne.

Stop forskelsbehandlingen af patienterne i regionerne eller bliv nedlagt efter næste valg!

Fra redaktionen: Vi har forelagt Stephanie Lose det åbne brev, men at hun ikke har mulighed for at svare lige nu, fordi hun holder sommerferie og er bortrejst. Hun vil svare Jørgen Vinther-Hansen direkte, når hun kommer tilbage fra ferie