Debat: 11.000 flere børn og ældre skal have pleje

Læserbrev: Velfærden på Fyn er under pres. Allerede i dag kan vi se, hvordan de fynske kommuner må spare og spare på plejen og omsorgen. Men desværre er udfordringerne kun lige begyndt, hvis ikke kommunerne får bedre økonomiske rammer, så får vi alvorlige problemer de kommende seks år.

Tallene viser, at der kommer 4177 flere børn under seks år på Fyn, og samtidig vil der være 6812 flere ældre over 80 år. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men med 11.000 flere børn og ældre end i dag, så bliver der for alvor brug for flere hænder til at give omsorg og pleje.

I dag er der allerede stor usikkerhed blandt mange lønmodtagere, om de kan gå på arbejde og være trygge ved den pasning og hjælp som kommunerne kan tilbyde vores børn og ældre efter flere år med besparelser. Det er meget skadeligt for både vores fynske virksomheder, men også for hver enkelt familie. Vi skal alle med ro i hjertet kunne have vores børn i dagtilbud og vores ældre på plejecentre. Det bliver svært, hvis ikke kommunerne får bedre økonomi til at påtage sig denne vigtige opgave i fremtiden med 11.000 flere børn og ældre.

Så husk at bruge din stemme til folketingsvalget. Stem velfærd den 5. juni.