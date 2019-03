Zuckerberg som den store skriftefader

Nogle gange forbløffes man over, hvor stort et behov folk har for at udstille sig selv i medierne. Facebookchef Mark Zuckerberg siger, at det er godt for ens velbefindende, hvis man tilslutter sig Facebook. Man føler sig mindre alene og det bidrager til ens lykke og sundhed. Der er mere end to miliarder mennesker, der er tilmeldt dette såkaldte sociale netværk. Lysten til at vise sig frem er stor. Vi vil alle gerne være synligt til stede og ses af andre. Det værste er usynlighed, at leve skjult, som den gamle græske filosof anbefalede. Det er som om, man ikke er noget, hvis man ikke er på. Det er den digitale død. Til gengæld for sine bekendelser forventer man ros og anerkendelse fra den nye digitale menighed, som man har tilsluttet sig.

Det ligner den gamle skriftestol. Skriftefaderen har altid haft en fordel af den hemmelige viden han fik betroet. Sådan er det også her. Zuckerberg er blevet den store skriftefader i en global digital erstatningskirke, der garanterer fællesskab, lykke og sundhed. Og med sin viden om folk har han skabt en omsætning på næsten 13 miliarder dollars i fjerde kvartal 2017, en stigning på 47 procent sammenlignet med samme periode året før.

Denne form for offentligt at stille sig til skue har fået en helt ny betydning og funktion i forhold til det gamle religiøse skriftemål, der enten foregik hemmeligt i skriftestolen, privat hos sjælesørgeren eller offentligt for menigheden ved gudstjenesten. Skriftemål er i dag blevet forretning. Som led i en verdens omspændende almægtig konsumkultur, gør vi os selv til konsum for andre. Producent og konsument/forbruger er den samme. De fortærer hinanden. Mens en tredje skjult bag skriftestolens gitter ikke deler noget med nogen, men høster gevinsten.