Vi ved alle, at ytringsfrihed er et uundværligt demokratisk gode, men samtidig en vanskelig håndterbar størrelse, og vi har givet alle oplevet, at uoverlagte bemærkninger kan såre dybt og skabe årelang splid. "Ordet" er på sin vis det farligste våben af alle.

Ved højtidernes store familiemiddage er vi ekstra påpasselige med at følge den halvt skjulte kodex, der fortæller os, hvilke emner vi helst skal undgå, som f.eks. fætters naive politiske anskuelser, mosters konstant tiltagende vægt eller nevøens modbydeligt aggressive tatoveringer - blot for at nævne nogle ganske almindelige tabuer. De sociale relationer og familiebåndene er trods alt langt vigtigere, og ja, vi har da ytringsfrihed, men ingen ytringspligt, som det ofte fremhæves.

På arbejdspladsen er der endog regler og bøder for uhensigtsmæssig verbal adfærd, også kaldet mobning; eftersom det er tydeligt, at mobningsofrene kan lide stor skade. Det er derfor, rimeligt nok, ledelsens opgave og ansvar, at ingen på denne vis skubbes ud i stress, angst og depressioner.

På tilsvarende vis burde det vel være ledelsens ansvar (staten, domstolene og politiet), at sådanne hensyn også tages i det offentlige rum. Hvis en person - lad os kalde ham X - udsætter en anden person eller familie for vedvarende mobning af denne art, er det da også muligt at give X et polititilhold om at holde sig væk fra ofrene i op til fem år, og politiet beskytter så ofrene mod videre overgreb og går videre til domstolene, hvis mobningen alligevel ikke ophører.

Og hvordan skal man da afveje ytringsfriheden i forhold hertil? Som oftest, når vi i Danmark diskuterer ytringsfrihedens grænser, er emnet hån og nedgørelse af muslimer og deres religion. Det burde dog ellers være en ganske beskeden del af en sådan diskussion, men ytringsfriheden bliver helt øjensynligt påberåbt som argument for megamobning af en bestemt befolkningsgruppe.

Lad os nu antage, at en sådan aktiv megamobber - vi kalder ham Y - helt åbenlyst opsøger sine ofre for at nedgøre dem, hvor de bor, så kunne man jo tro, at han fik et tilhold - ligesom X. Men nej, tværtom kan man opleve, at politiet nu stiller med en større styrke, ikke for at beskytte mobnings-ofrene, men derimod for at beskytte mobberen.

Det er egentlig rimeligt forvirrende, for den sidste situation er jo langt alvorligere for samfundets sammenhængskraft end den første. Det burde jo være utænkeligt, men ligesom utallige overgreb igennem århundreder er begået i den ene eller anden religions navn, så kan det samme åbenbart lade sig gøre i ytringsfrihedens navn.

Var det ikke på tide at lade et udvalg tænke modent og offensivt om ytringsfrihedens brug i det moderne samfund, hvor de digitale medier konstant skaber nye udfordringer oveni de gamle; og kunne vi ikke til en start være enige om, at ytringsfriheden aldrig må bruges til at fratage mennesker eller hele befolkningsgrupper deres menneskelige værdighed. Nedrakning og fjendebilleder fører kun én vej - til had og konflikt.