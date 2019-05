We are running out of time

I betragtning af hvor meget klimaet fylder i medierne i øjeblikket, er det tankevækkende, hvor lidt der tales om kollektiv trafik.Reduktionen af CO2 fra persontransporten skal tilsyneladende ske ved, at vi skal overgå til el-biler indenfor de næste 10 år. Helt fraværende er Vejdirektoratets dystre trængselsprognoser, og det faktum at vi ikke rigtigt ved, hvordan el-bilernes batterier belaster miljøet. Hvis man overhovedet taler om kollektiv trafik, handler det om, at der skal investeres mere. Der tales meget om successen i Skåne, og sandheden om Skåne er da også, at en mangedobling af passagertallet er opnået ved en præcist tilsvarende øgning i det offentlige tilskud til kollektiv trafik. En vækst i offentlige tilskud som der ingen vilje er til i Danmark.Vi ved jo, at kampen om offentlige midler sker inden for meget snævre økonomiske rammer, så der er næppe udsigt til, at den kollektive trafik i Danmark øges i det omfang, som er nødvendigt for at imødegå de kommende års trængsel i trafikken.I klimadebatten er der i stigende grad sat fokus på det personlige ansvar i modsætning til det politiske. Og hvad kan vi så selv gøre i stedet for at vente på flere penge, og hvad nytter det?

Det nye er, at rigtigt mange, specielt de unge, er parate til at bringe personlige ofre i form af ændrede vaner og adfærd, og det synes jeg faktisk, de fortjener ros for. Og lad os bare være helt ærlige: At bruge kollektiv transport frem for bilen er i langt de fleste tilfælde et personligt offer. Det kræver et aktivt fravalg af den ultimative fleksibilitet. Sådan er det inde i vores hoveder. Bussen bliver aldrig, uanset hvad, det samme som bilen. Gymnasieelever i stort antal har fravalgt bussen til fordel for bilen. Det til trods for at alle gymnasier har den samme gode busbetjening, som de altid har haft. Billige biler har gjort udslaget, med trængsels- og parkeringsproblemer til følge.Ifølge Aarhus Universitet udleder en bus fuld af 70 pendlere kun 7 % af den CO2, der vil blive udledt, hvis de samme pendlere foretager rejsen i bil.På Fyn ved vi, at tæt ved halvdelen af de ca. 500.000 indbyggere bor under 400 meter fra en vej, hvor der er en bus med mindst halvtimes drift. Vi skønner også fra markedsanalyser, at der er et tilstrækkeligt antal mennesker, der med fordel kunne bruge bussen til, at vi kunne opfylde pænt ambitiøse vækstmål.Hvis man vil hjælpe miljøet og den kollektive trafik, skal man derfor blot bruge bussen en gang imellem. Hvis 250.000 mennesker på Fyn bruger bussen tur/retur 1 gang om måneden, vil det medføre 6 mio. rejser om året og en merindtægt på ca. 70 mio. kr. Det er immervæk 30 % af den nuværende billetindtægt på 210 millioner kroner. Det er penge nok til en betydelig forbedring af den kollektive trafik.

Hvor mange kan sige, at de ikke kan tage bussen 1 gang om måneden i stedet for bilen? Det er ganske vist ikke nok til at løse hverken klima- eller trængselsproblemer, men jeg glæder mig til at se, at relativt beskedne personlige ofre allerede nu begynder at gavne den kollektive trafik i stort omfang. For som folkestemningen og Jack Bauer sagde i TV-serien 24 timer "We are running out of time".