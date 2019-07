Vrøvl, Allan Holm

Læserbrev: Allan Holm Nielsen kloger sig på mange ting, men meget af det han skriver er efter min mening noget værre vrøvl.

Han henviser i et læserbrev til en artikel i Fyens Stiftstidende af 9. juli og skriver, at chlorpyrifos har været forbudt i Danmark i mindst 10 år. Underforstået, at så er der ingen fare i dag. Nedsivning og forurening af drikkevand undgår han behændigt ved at inddrage produkter mod hovedlus, lus og lopper hos husdyr og fluesprays til indendørs brug og i mod kakerlakker. Også i Danmark. Jeg forstår ikke sammenligningen.

Så får økologien igen lige en over nakken.

Allan Holm Nielsen oplyser, at det er ham en gåde, at Raun-Andersen og journalisten glemmer, at han har gjort dem opmærksom på hans uforbeholdne mening, inden artiklen gik i trykken. Jeg undres over den bemærkning.