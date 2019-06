Vores veje og fartkontrol

Læserbrev: Jeg har beskæftiget mig en del med fart og fartglade unge. Både som skrivende og i mine år som klubleder med en daglig kontakt med en hel masse unge mennesker. Næsten lige så længe, som jeg har arbejdet med unge mennesker, har jeg haft den mening, at vi fejlinvesterer omkring fart og trafik.

Hvis der er et fartproblem, investerer vi en masse penge i ikke klimavenlige tiltag, som gør trafikken besværlig. Hvorfor kan vi ikke opsætte stærekasser, som fotograferer alle fartsyndere på de problematiske strækninger?

Jeg har lige kørt 6000 km på en to måneders-tur, hvor vi har været igennem følgende lande: Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien og Østrig. I stort set alle de andre lande er der opsat stærekasser. På vej ud af Bosnien blev vi stoppet, og de kontrollerede, at vores registreringsnummer ikke var i nogle af deres fotofælder. Hvis de ikke stopper os i Bosnien, kan de ikke få deres penge fra udenlandske biler.

I Kroatien kørte vi samme dag ca. 100 km af en hovedvej - indtil vi nåede motorvejen. Her kom vi forbi adskillige stærekasser og mindst fem manuelle målinger, alle stærekasserne var skiltet forinden. Vi blev ikke fotograferet.

Nogle siger, at det er overvågning, men jeg bliver jo kun registreret, hvis jeg overskrider hastighedsgrænserne. Når andre lande kan, hvorfor kan vi så ikke?

Danmark er så småt ved at komme med. Men det ville være meget billigere og måske også bedre, hvis vi satte stærekasser op i stedet for at lave alle de trafikchikaner, som ødelægger chaufførers helbred og koster milliarder, vi som samfund kunne bruge mange andre steder.