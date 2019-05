Vores stemme skal være det moralske kompas

Menneskesyn: I mine øjne kalder de to kommende valg på refleksioner over det menneskesyn, vælgerne vil være bekendt at gå til stemmeurnen med. Vi bliver bestormet hver dag med både sund fornuft, uhørt idioti og fortielser af værste art: 10. maj druknede 70 mennesker ud for Libyens kyst. Hvilke medier taler om det?

Kendetegnende er, at de fleste har vist en påfaldende ligegyldighed over for, hvad et menneske er. Der bliver råbt efter os, for at vi skal stemme på denne eller hin ud fra, hvad råberen tror, kan bringe hende eller ham til magten. Kun et mindretal af dem, der byder sig til, har jeg hørt tale om, hvordan vi alle kan leve sammen i Danmark, i Europa, i verden.

Men er det ikke netop det, politik handler om?

Stram Kurs har fået vind i sejlene. Da Rasmus Paludan gjorde sine kunster på Nørrebro, blev det de berettiget krænkede for meget, og nu hænger vi andre, voksne og børn af alle aldre også på hans vanvid.

Det skal blive interessant at se, om han bereder vejen for de andre kvælerpartier, strammerpartierne og hele højredrejningen, eller om vælgerne opdager, hvor lidt ilt, der er til en normal sund vejrtrækning her i landet. Jeg kan ikke lade være med at nære et stille håb om, at Paludan måske kunne få den enkelte vælgers øjne op for, hvilken fare verden har vovet sig selv ud i ved at ville minoriteter det så ondt som muligt.

Mennesket er farligere end en atombombe, når det kommer til stykket, men samtidig er muligheden for at have magt over et andet menneske en illusion. Vi lader os kun tryne, så længe vi selv vil, og det er farligt for det menneske, der vil herske over andre uden deres tilladelse. Det er jo trods alt også derfor vi tror på demokratiet - og på retsstaten; vi, der altså gør det.

Det var godt at høre Lars Løkke Rasmussen sige, at han ikke ville bruge hverken mandater fra Stram Kurs eller Nye Borgerlige, for han ville ikke gå ind på hverken grundlovsbrud eller afskaffelse af konventionerne. Nu må vi så se, om det holder. For spørgsmålet er nemlig, om han ikke allerede har gjort det længe.

Havde Poul Nyrup Rasmussen ikke ret, da han sagde, at DF aldrig ville blive et stuerent parti? Det er ikke i orden, at flere medlemmer af Folketinget er uden moralsk kompas. Det er noget rod, at der kun er fire små partier, der holder stand mod den fjendtlige umenneskelighed og finder sig i, at mennesker inden for vores grænser bliver behandlet ringere end de værste forbrydere , skønt de ikke har gjort andet end at forlade deres hjemland, der blev og bliver smadret af krigsvåben.

Jeg er spændt på, om vi vælger, at småligheden skal løbe af med os, eller storsindets besindighed, der kan sejre. Tør vi være autentiske med det bedste i os selv og med villighed til at dele? Vil vi se alle mennesker i øjnene som forskellige? Jeg mener, at EU-valget er det vigtigste. Under alle omstændigheder bør vi stemme til dem begge.